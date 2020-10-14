14 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto sonuçları! 14 Ekim Çarşamba çılgın sayısal loto sonuç numaraları nedir? Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Sisal Şans üzerinden gerçekleştirilen canlı çekilişlerle Sayısal Loto sonuçları belirlendi. 14 Ekim 2020 Çarşamba 21.30'da gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online sitesinden takip edilebiliyor. peki, Sayısal Loto devretti mi?

Çılgın Sayısal Loto 14 Ekim çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda yapıldı. Çekiliş sonucuna göre şanslı numaralar; 14 - 26 - 28 - 62 - 74 - 84 - 21 olarak belirlendi. Ancak sonuçların ardından büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı ve ikramiye sonraki çekiliş gününe devretti. İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

14 EKİM ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sisal Şans'ın düzenlediği şans oyunlarında olan Çılgın Sayısal Loto 14 Ekim'de çekildi. https://www.millipiyangoonline.com adresinden sonuçları açıklanan oyunda çekilen numaralar; 14 - 26 - 28 - 62 - 74 - 84 - 21 oldu. Çekilişte; 6 bilen çıkmadı ve 130.823,1 ikramiye devretti. Diğer yandan 5+1 bilen de çıkmadı. Ayrıca 5 bilen 3 kişi çıktı ve 129.193,50 devretti.

SAYISAL LOTO SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunuyor ve 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen seç, kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.