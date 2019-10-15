14 Ekim 2019 Haberleri
14 Ekim 2019 Manşet Haberleri.
15.10.2019 00:22
- İngiltere'den şaşırtan destek! Türkiye'ye silah ambargosuna itiraz ettiler
- Lider geldik, lider dönüyoruz! İşte puan durumu
- Fransız rejisi Türk futbolcuların asker selamı verdiği gol sevincini ekrana yansıtmadı
- Merih Demiral yere düşen formasını öptü, sosyal medya yıkıldı
- Son Dakika: ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara izin veren bir Başkanlık Kararnamesi çıkaracağını açıkladı
- Milli takımda Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi!
- Ozan Tufan, Türkiye maçındaki performansıyla çok eleştirildi
- Fransa-Türkiye maçını 30 bin Türk takip etti!
- Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Bırakın Suriye ile Esad, Kürtleri korusun
- Şenol Güneş'ten 4 değişiklik!
- Fransa ile Türkiye arasında diplomasi trafiği! Erdoğan ve Akar'dan kritik görüşmeler
- Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet, YPG yanlısı spikere verdiği cevaplarla alkış aldı
- KKTC iktidar partisinden Mustafa Akıncı çağrısı: Olası müzakerelere katılmamalı
- Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu üniversitenin varlıklarına tedbir konuldu
- ABD basını: ABD, Türkiye'ye bugünden itibaren yaptırım uygulamaya başlayabilir
- Statta 30 bin Türk'ü gören Deschamps şaşkınlığını gizleyemedi!
- Türk taraftarlar Fransa takımını ıslıklayarak sahaya çıktıklarına pişman etti
- A Milli Takımımıza büyük destek! Paris kırmızı-beyaz
- Türkiye'de oynanacak Devler Ligi finali ile ilgili UEFA'dan açıklama: Yaptırım için erken
- SMO'nun operasyon başlattığı Münbiç'e Suriye ordusu da girdi
- Teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi
- Çekya, Türkiye'ye silah satışını durdurdu
- St Pauli'nin kadro dışı bıraktığı Enver'e destek çığ gibi büyüyor!
- Azeri şarkıcıdan Mehmetçik için duygulandıran video: Son nefesimize kadar Türkiye diyeceğiz
- Barış Pınarı Harekatı'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi
- Burak Yılmaz'a Fransa maçı öncesi müdahale!
- Dışişleri Bakanlığı, AB Dış İlişkiler Konseyi'nde alınan kararları kınadı
- A Milli Takımımız, Fransa ile 1-1 berabere kaldı!
- ABD askerleri Haseke'den de çekildi
- Stade de France'ta 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sesleri!
- 5 yıldır aydınlatılamayan cinayetin altından yasak aşk çıktı
- Rusya ile peş peşe görüşmeler! Akar ve Güler mevkiidaşlarıyla görüştü
- Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu
- Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi
- Mehmetçik'e destek veren Enver Cenk Şahin, kadro dışı bırakıldı!
- Dünyaca ünlü Güney Koreli şarkıcı Sulli, evinde ölü bulundu
- Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi
- 22 gün sonra ilk kez görüntülenen Devlet Bahçeli, taktığı rozetle Turan vurgusu yaptı
- Milan, asker selamı veren Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
- Falcao'nun eşi antep fıstığı yazıp ceviz fotoğrafı paylaştı, sosyal medya yıkıldı