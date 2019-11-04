14 düzensiz göçmen yakalandı

14 düzensiz göçmen yakalandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

04.11.2019 14:02
14 düzensiz göçmen yakalandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik Gişeleri'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.


Araçta, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Suriyeli 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yol izin belgesi bulunmayan 9 Suriyeliye ise bağlı bulundukları illere gitmeleri konusunda tebligatta bulunuldu.


Düzensiz 14 göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Minibüs sürücüsü Suriyeli İ.A, gözaltına alındı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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