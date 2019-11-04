14 düzensiz göçmen yakalandı
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik Gişeleri'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Araçta, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Suriyeli 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yol izin belgesi bulunmayan 9 Suriyeliye ise bağlı bulundukları illere gitmeleri konusunda tebligatta bulunuldu.
Düzensiz 14 göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Minibüs sürücüsü Suriyeli İ.A, gözaltına alındı. - NİĞDE