14 DEAŞ'lının gözaltına alındığı operasyon polis kamerasında - 14 DEAŞ'lının gözaltına alındığı operasyon polis kamerasında Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına 14 yabancı uyruklu gözaltına alınırken operasyon anı polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

- 14 DEAŞ'lının gözaltına alındığı operasyon polis kamerasında

SAMSUN - Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına 14 yabancı uyruklu gözaltına alınırken operasyon anı polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik bu sabah İlkadım ilçesinde 15 kişinin yakalanmasına yönelik 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 14 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Tespit edilen adreste bulunamayan 1 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor. Gözaltına alınanların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. 14 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon anı polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY