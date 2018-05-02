14. Çukurova Altın Mücevher Gümüş Fuarı Hazırlıkları

14. Çukurova Altın Mücevher Gümüş Fuarı, Adana'da 4 Mayıs'ta açılacak.

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, yazılı açıklamasında, etkinliğin bölge fuarı olması için hazırlanan fuarın 2005-2007'de Adana'da, 2008-2014'te Gaziantep'te, 2015-2017'de Kahramanmaraş'ta açıldığını, bu yıl doğduğu topraklara geri döndüğünü belirtti.

Fuarın sadece sektör temsilcilerine, kuyumcu meslektaşlarının ziyaretine açık olacağını altını çizen Başman, fuara altın, elmas, pırlanta, gümüş, saat, tespih, kuyumculuk malzemeleri sektörlerinde yaklaşık 50 firmanın katılacağını bildirdi.

Bu tür fuar etkinliğinin şehrin ticaret hacmini geliştireceğini ifade eden Başman, şunları kaydetti:

"Fuarımız gerek şehrimize gerekse bölgemize ciddi bir katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.Sektörümüzde marka değeri yüksek firmaların katılımıyla ürün çeşitliliği meslektaşlarımızın bilgisine sunulacak ayrıca malzeme ve teknolojik ürünlerde özellikle üretici esnafımızın teknik bilgisine katkı sağlayacaktır.

Ayrıca kıymetli taş üzerine isim yapmış Türkiye'nin önde gelen firmalarının sergileyeceği elmas ve pırlanta takılar günün uluslararası moda olmuş ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunulacaktır.Vitrin ve iş yeri dekorasyonunda uzman ayrıca ambalaj ve kutulama ürünlerinin sunucusu firmalarda fuarımızda ürünlerini teşhir edeceklerdir. Yurt dışından katılacak ziyaretçilerimiz ki bunlar İran, Hindistan, Irak, KKTC'den gelecek ziyaretçilerdir fuarımızı hareketlendirecek ticari potansiyeline ivme kazandıracaktır."

Başman, 4-6 Mayıs'ta TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi'nde açık kalacak fuara yaklaşık 10 bin ziyaretçinin gelmesini beklediklerini belirtti.