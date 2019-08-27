14 Burda'da Zafer Bayramı'na özel hediye

27.08.2019 15:05

Bolu'da, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Esas 14 Burda AVM'deki mağazalardan 50 liralık alışveriş yapanlar Atatürk imzalı telefon kılıfının sahibi olacak.



Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çok özel bir kampanya ile karşılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel 26 - 30 Ağustos tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında 14 Burda AVM'deki mağazalardan aynı gün içinde toplamda 50 TL'lik alışveriş yapanlar, başkumandan Atatürk'ün imzasının yer aldığı telefon kılıfının anında sahibi oluyor.



Kampanya kapsamında alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ve fiş bilgileriyle danışma noktasına başvuru yaparak kampanyaya katılabilecek ve Atatürk imzalı telefon kılıfının anında sahibi olacaklar. - BOLU

Kaynak: İHA