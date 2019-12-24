14 Burda'da yeni yıla 5 kat sevinçle girin
Bolululara özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi Esas 14 Burda AVM, ziyaretçilerine yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşatıyor.
Bolululara özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi Esas 14 Burda AVM, ziyaretçilerine yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşatıyor.
Bolu'da hizmete devam eden Esas 14 Burda AVM, 27-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek, her TL'nin puana dönüştüğü kampanyası Hediye Dükkanı ile ziyaretçilerine 5 kat puan kazandırarak birbirinden güzel hediyeler kazanma fırsatı sunuyor. Bu kapsamda 27-31 Aralık tarihleri arasında yapılacak tüm alışverişlerde Esas 14 Burda AVM, 5 kat puan kazandırıyor. Kampanya ile AVM ziyaretçilerine yeni yıl heyecanının ve alışverişin keyfini yaşatacak. Kampanya için detaylı bilgiye Esas 14 Burda danışma noktasından ya da AVM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. - BOLU