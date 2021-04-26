14 bin 600 adet kanalizasyon bağlantısının temizliği yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimi öncesinde kent merkezindeki 400 km kanalizasyon hattı ve 14 bin 600 adet kanalizasyon parsel bağlantısının temizliğini yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimi öncesinde kent merkezindeki 400 km kanalizasyon hattı ve 14 bin 600 adet kanalizasyon parsel bağlantısının temizliğini yapıyor.

Merkez ilçelerde başlatılan çalışma ile kanalizasyon altyapısını elden geçiriliyor. Kanalizasyon hatlarında meydana gelen tıkanıklık ve taşmaların azaltılması, hatlardan kaynaklanan koku şikayetlerinin giderilmesi ve sistemin daha verimli çalışması için başlatılan çalışma kapsamında Antalya merkezde toplam 400 kilometre kanalizasyon hattı ve 14 bin 600 adet kanalizasyon parsel bağlantı bacasının temizliği yapılıyor. Yaklaşan yaz mevsimi öncesinde gerçekleştirilen çalışma sağlıklı ve sorunsuz işleyen atık su tahliyesi için büyük önem taşıyor.

"Hatlar elden geçiriliyor"

Bugüne kadar Meydankavağı ve Çaybaşı Mahallelerinde bakım- temizlik işi tamamlandı. Kızılarık ve Sinan Mahallelerinde çalışmalar devam ediyor. Program dahilinde Güvenlik, Sedir, Cumhuriyet, Muratpaşa, Üçgen, Memurevleri, Altındağ, Bahçelievler, Deniz, Varlık, Yıldız, Kızılsaray, Tahılpazarı, Balbey, Elmalı, Kışla, Yüksekalan, Zerdalilik, Haşimişcan, Gençlik, Demircikara, Etiler, Kızıltoprak, Doğuyaka, Fener, Hüsnü Karakaş, Mehmet Akif Ersoy, Ayanoğlu, Varsak Karşıyaka, Kuzeyyaka ve Gündoğdu Mahallelerindeki kanalizasyon hatları elden geçirilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı