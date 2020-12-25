14 bin 550 gram satışa hazır tütün ele geçirildi
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14 bin 550 gram satışa hazır tütün ele geçirildi

25.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:29
14 bin 550 gram satışa hazır tütün ele geçirildi

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince 14 bin 550 gram bandrolsüz satışa hazır açık tütün ile 5 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince 14 bin 550 gram bandrolsüz satışa hazır açık tütün ile 5 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sırasında; E.D.(36) isimli şahsın bandrolsüz tütün ve makaron sattığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Ereğli İlçesine bağlı Ormanlı beldesinde, yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sırasında; E.D. (36) isimli şahsın işyerinde yapılan kontrolde, 14 bin 550 gram bandrolsüz satışa hazır açık tütün, 5 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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