: "14 aydır Gebze'de iş bulamıyorsam diyecek bir şey yok"

25.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:46

Türkiye sanayisinin kalbi Kocaeli'nde ekonomik kriz fabrikaları vurdu. Ayakta kalmak için uğraşan sanayi kuruluşlarının önceliği, günü kurtarmak. Geçen seneye göre küçük çapta iyileşme yaşansa da bu durum işçi istihdamına yansımıyor. İşten çıkarılanlar, fabrikaların kapanması ya da kapasite düşürmesi nedeniyle iş bulamıyor.

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