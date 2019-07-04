14 askerin öldüğü kazadan 3 gün sonra Putin: Yangın çıkan denizaltı nükleer enerji ile çalışıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Rus denizcinin çıkan yangın sonucu hayatını kaybettiği askeri denizaltıda nükleer mekanizma bulunduğunu açıkladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Rus denizcinin çıkan yangın sonucu hayatını kaybettiği askeri denizaltıda nükleer enerjiyle çalıştığını kabul etti.
Kazadan 3 gün sonra yapılması nedeniyle bazı Batılı analistlerin 'itiraf' olarak nitelendirdiği söz konusu açıklama, Putin'in Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesinden sonra geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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17:52 14 askerin öldüğü kazadan 3 gün sonra Putin: Yangın çıkan denizaltı nükleer enerji ile çalışıyor