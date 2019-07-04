14 askerin öldüğü kazadan 3 gün sonra Putin: Yangın çıkan denizaltı nükleer enerji ile çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Rus denizcinin çıkan yangın sonucu hayatını kaybettiği askeri denizaltıda nükleer enerjiyle çalıştığını kabul etti.

Kazadan 3 gün sonra yapılması nedeniyle bazı Batılı analistlerin 'itiraf' olarak nitelendirdiği söz konusu açıklama, Putin'in Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesinden sonra geldi. Euronews.com'da Görüntüle