14 Aralık Masterchef takım oyununu kim kazandı? Masterchef'te eleme potasına kim gitti?

14 Aralık MasterChef 2021'de bu akşam takımlar yaratıcılık oyununda mücadele ettiler.Yarışmacılar en lezzetli yemeği çıkarmak için yarıştılar. Lezzet severler, Masterchef takım oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? Eleme potasına kim gitti? soruları merak ediliyor. Masterchef'te bu akşam neler yaşandı? detaylar haberimizde.

14 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

14 Aralık MasterChef yeni bölümünde takımlar yaratıcılık oyununda yarıştılar. Şefler, yapılan tabakları tattılar ve en başarılı takımı açıkladılar. Bu akşam kazanan Kırmızı Takım oldu.

14 ARALIK MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

14 Aralık MasterChef yeni bölümü devam ediyor. Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda sonucu haberimizden takip edebilirsiniz.

14 ARALIK MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

14 Aralık MasterChef yeni bölümü devam ediyor. Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda sonucu haberimizden takip edebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet