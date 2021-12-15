14 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 14 Aralık Masterchef eleme potasına kim gitti?

14 Aralık MasterChef 2021'de bu akşam takımlar yaratıcılık oyununda mücadele ettiler.Yarışmacılar en lezzetli yemeği çıkarmak için yarıştılar. Lezzet severler, Masterchef takım oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? Eleme potasına kim gitti? soruları merak ediliyor. Masterchef'te bu akşam neler yaşandı? detaylar haberimizde.

14 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

14 Aralık MasterChef yeni bölümünde takımlar yaratıcılık oyununda yarıştılar. Şefler, yapılan tabakları tattılar ve en başarılı takımı açıkladılar. Bu akşam kazanan Kırmızı Takım oldu.

14 ARALIK MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

14 Aralık MasterChef yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı Araz oldu.

14 ARALIK MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

14 Aralık MasterChef yeni bölümünde haftanın ilk eleme potasına giden isim Mert oldu.

14 ARALIK MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Araz

Burcu

Hasan

Mert

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