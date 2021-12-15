14 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 14 Aralık Masterchef eleme potasına kim gitti? - Haberler
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14 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 14 Aralık Masterchef eleme potasına kim gitti?

14 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 14 Aralık Masterchef eleme potasına kim gitti?
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14 Aralık MasterChef'te yine heyecanlı bir yarışma gerçekleşti. Yarışmacılar bir taraftan zamanla yarışırken diğer taraftan rakiplerinden daha lezzetli bir menü çıkartmak için mücadele ettiler. Peki, Masterchef takım oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme potasına kim gitti?

14 Aralık MasterChef 2021'de bu akşam takımlar yaratıcılık oyununda mücadele ettiler.Yarışmacılar en lezzetli yemeği çıkarmak için yarıştılar. Lezzet severler, Masterchef takım oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? Eleme potasına kim gitti? soruları merak ediliyor. Masterchef'te bu akşam neler yaşandı? detaylar haberimizde.

14 Aralık MasterChef yeni bölümünde takımlar yaratıcılık oyununda yarıştılar. Şefler, yapılan tabakları tattılar ve en başarılı takımı açıkladılar. Bu akşam kazanan Kırmızı Takım oldu.

14 Aralık MasterChef yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı Araz oldu.

14 Aralık MasterChef yeni bölümünde haftanın ilk eleme potasına giden isim Mert oldu.

Araz

Burcu

Hasan

Mert

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

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