Haberler » Spor » 14 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi - Spor

14 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: Şampiyonluk yolunda, en azından ilk yarıyı lider bitirmek için çok önemli bir galibiyet almayı arzu ediyoruz"Taraftarın maça ilgisi bizi ziyadesiyle memnun ediyor" Rıza Çalımbay: Bütün amacımız Fenerbahçe maçını kazanmak"Her zaman nasıl oynuyorsak,...

14.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:34
14 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

Demir Grup Sivasspor Başkanı : Şampiyonluk yolunda, en azından ilk yarıyı lider bitirmek için çok önemli bir galibiyet almayı arzu ediyoruz

"Taraftarın maça ilgisi bizi ziyadesiyle memnun ediyor"

: Bütün amacımız maçını kazanmak

"Her zaman nasıl oynuyorsak, yine öyle oynayacağız""Sadece büyük maçlarda değil, her maçta taraftar desteğine ihtiyaç var"

SÜPER LİG15.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa17.30 Gençlerbirliği - Göztepe20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü

FENERBAHÇESarı-lacivertliler, sabah antrenmanının ardından akşam saatlerinde uçakla Sivas'a hareket edecek.

BEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

TFF 1'İNCİ LİG14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Giresunspor14.00 Boluspor - Fatih Karagümrük16.30 İstanbulspor - Eskişehirspor19.00 Adanaspor - Ekol Göz Menemenspor

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİİki ligde de 17'nci hafta maçları oynanacak.

ULUSLARARASI GÖRME ENGELLİLER FEDERASYONU (IBSA) B2-B3 FUTSAL DÜNYA ŞAMPİYONASI13.00 Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, IBSA B2 - B3 Dünya Şampiyonası'nın 3'üncülük-4'üncülük maçında Rusya ile karşılaşacak.

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray Doğa Sigorta15.15 OGM Ormanspor - TOFAŞ17.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko20.00 Frutti Extra Bursaspor - Bahçeşehir KolejiHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - OGM Ormanspor14.00 Galatasaray - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol15.15 İzmit Belediyespor - Fenerbahçe Öznur Kablo16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Samsun Canik Belediyespor18.30 Çankaya Üniversitesi - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol

VOLEYBOL - Vestel Venus Sultanlar Ligi18.30 Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank

AVRUPA LİGLERİ15.00 Granada - Levante (İsmail Köybaşı)17.30 Bayern Münih - Werder Bremen (Ömer Toprak, Nuri Şahin)18.00 Leicester City - Norwich City (Çağlar Söyüncü)19.00 Admira - Rapid Viyana (Sinan Bakış)20.00 Antwerp - AS Eupen (Sinan Bolat)

20.30 Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler