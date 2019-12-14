14 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

14.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:34

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: Şampiyonluk yolunda, en azından ilk yarıyı lider bitirmek için çok önemli bir galibiyet almayı arzu ediyoruz

"Taraftarın maça ilgisi bizi ziyadesiyle memnun ediyor"

Rıza Çalımbay: Bütün amacımız Fenerbahçe maçını kazanmak

"Her zaman nasıl oynuyorsak, yine öyle oynayacağız""Sadece büyük maçlarda değil, her maçta taraftar desteğine ihtiyaç var"

SÜPER LİG15.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa17.30 Gençlerbirliği - Göztepe20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü

FENERBAHÇESarı-lacivertliler, sabah antrenmanının ardından akşam saatlerinde uçakla Sivas'a hareket edecek.

BEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

TFF 1'İNCİ LİG14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Giresunspor14.00 Boluspor - Fatih Karagümrük16.30 İstanbulspor - Eskişehirspor19.00 Adanaspor - Ekol Göz Menemenspor

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİİki ligde de 17'nci hafta maçları oynanacak.

ULUSLARARASI GÖRME ENGELLİLER FEDERASYONU (IBSA) B2-B3 FUTSAL DÜNYA ŞAMPİYONASI13.00 Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, IBSA B2 - B3 Dünya Şampiyonası'nın 3'üncülük-4'üncülük maçında Rusya ile karşılaşacak.

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray Doğa Sigorta15.15 OGM Ormanspor - TOFAŞ17.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko20.00 Frutti Extra Bursaspor - Bahçeşehir KolejiHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - OGM Ormanspor14.00 Galatasaray - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol15.15 İzmit Belediyespor - Fenerbahçe Öznur Kablo16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Samsun Canik Belediyespor18.30 Çankaya Üniversitesi - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol

VOLEYBOL - Vestel Venus Sultanlar Ligi18.30 Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank

AVRUPA LİGLERİ15.00 Granada - Levante (İsmail Köybaşı)17.30 Bayern Münih - Werder Bremen (Ömer Toprak, Nuri Şahin)18.00 Leicester City - Norwich City (Çağlar Söyüncü)19.00 Admira - Rapid Viyana (Sinan Bakış)20.00 Antwerp - AS Eupen (Sinan Bolat)

20.30 Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)

Kaynak: DHA