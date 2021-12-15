14 Aralık 2021 Haberleri
14 Aralık 2021 Manşet Haberleri.
- Serenay Sarıkaya sütyensiz paylaşım yaptı, herkes ayağındaki detaya takıldı
- Neler olmuş neler! Başakşehir'in eski yıldızından yıllar sonra gelen Galatasaray maçı itirafı
- Özgür Demirtaş'ın faiz yorumu gündem oldu: Bütün dünya akılsız sadece biz mi akıllıyız?
- Oryantal videosu sonrası işinden olan Hande Sarıoğlu, dansa merak sardı
- 'İBB engelleniyor' iddialarına AK Partili Göksu yanıt verdi, Fatih Altaylı şaştı kaldı
- FIFA Yılın 11'i adayları belli oldu! Salah'ın listede olmaması büyük şaşkınlık yarattı
- Fenerbahçe'yle tüm ipleri kopardı! Vitor Pereira'nın yeni takımı bile belli oldu
- Saadet zinciri operasyonunda gözaltına alınan 2. sınıf emniyet müdürü serbest bırakıldı
- BAE, F-35 anlaşmasından çekilmek istediğini ABD'ye iletti iddiası
- Teşkilat dizisinde kötü karakterin kendi sloganını kullanmasına Kılıçdaroğlu'ndan tepki
- Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: İttifak kabul ederse aday olurum
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık gündeme getirdiği konu Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: SGK'yı siz mi batırdınız?
- Edremit'te silah ve uyuşturucu operasyonu! Evden çıkanlar polisi bile şaşırttı
- Ortalık savaş alanına döndü! Sivasspor taraftarının küfrünü duyan Fatih Terim çıldırdı
- İBB'den vatandaşlara müjde! Yapımı duran metro hattında deneme sürüşleri başladı
- 'OHAL'e hazırlıklı olun' diyen Prof. Dr. İzzet Özgenç özür diledi
- Sahte içki içen 4 kişiden biri can verdi, diğeri kör oldu
- 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır
- Son Dakika: Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 21 bin 477 yeni vaka tespit edildi
- Menajeri iddiaları yalanlamadı! Atletico Madrid, 14 milyon euroya Kerem Aktürkoğlu transferini bitiriyor
- 'OHAL'e hazırlıklı olun' diyen Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten yeni açıklama: Endişelerimi dile getirdim
- Aylardır haber alınamıyordu! Eve giren polisler iskeleti ile karşılaştı
- Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü dolu sözler: Tam bir babayiğit
- İstanbul'da rekor seviyesinde trafik yoğunluğu: Yüzde 89'a ulaştı
- Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Yaptığı hazırlık dikkat çekti
- Fenerbahçe soyunma odasında kıyamet koptu! Çılgına dönen Mesut Özil fena patladı
- Meteoroloji'den İstanbul başta olmak üzere 9 şehir için sarı kodlu uyarı
- İBB ve Esenler Belediyesi zabıta ekiplerinin meydan kavgasına çevik kuvvetten müdahale
- Şampiyonluk oranları güncellendi! Artık zirveye aday yeni bir takım var
- Koronavirüsü bilen Bill Gates, 2022 yılı için tahminlerini sıraladı: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor
- Didem Arslan Yılmaz konuğuna yayın teklif eden rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar
- İzmir'deki operasyonda tüyler ürperten görüntüler! Kesik insan başları ele geçirildi
- Şampiyonluk yolunda ağır kayıp! Trabzonspor'da Nwakaeme, 1 ay sahalardan uzak kalacak
- Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kanseri atlattı! Döneceği tarih de belli
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- Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden Altun'dan akılalmaz savunma: Barışı sağlamak için gittim
- Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan leopar Doğu Anadolu'da görüntülendi
- AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bizi çok daha zor bir süreç bekliyor
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Son dönemdeki vaka ve vefat sayılarındaki düşüşün nedeni sizce nedir? #Covid19 | #Koronavirüs | #Korona— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
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