14 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
14 Aralık 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:00 İlk Baskı
07:00 Stuttgart - Bayern Münih
07:25 TFF 1. Lig Özetler
07:30 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Stadyum
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Orhan Ayhan'la
09:15 Süper Lig Özetler
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Teknik Analiz
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
11:00 Spor Bülteni
11:20 TFF 1. Lig Özetler
11:25 Takvim Yaprakları
11:30 Spor Hafta Sonu
11:55 Efsanelerin İzinde
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:30 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:00 Yüz Yüze Futbol
13:25 Altınordu - Akhisarspor
13:45 TFF 1. Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 Hedef Süper Lig
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Adanaspor A.Ş. - Altay
15:55 Menemenspor - İstanbulspor A.Ş.
15:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Eskişehirspor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:00 Spor Merkezi
18:00 Aktüel Futbol
18:55 Giresunspor - Adana Demirspor
18:55 Ankaraspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
18:55 Bursaspor - Yılport Samsunspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com