14 Aralık 2019 Haberleri
14 Aralık 2019 Manşet Haberleri.
15.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 15.12.2019 00:18
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- Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı
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- Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar tatil edildi
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