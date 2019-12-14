14 Aralık 2019 Atv Yayın Akışı

14.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 14.12.2019 06:45

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Son Durak

01:20 Canevim

04:20 Ağlama Anne

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Dizi

10:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

13:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 Dizi

16:00 Dizi

16:00 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kaynak: InterSinema.com