14 Aralık 2019 Atv Yayın Akışı
14 Aralık 2019 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Son Durak
01:20 Canevim
04:20 Ağlama Anne
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Dizi
10:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
13:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 Dizi
16:00 Dizi
16:00 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?