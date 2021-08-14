14 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 14 Ağustos Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31568 sayılı Resmi Gazete
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14 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 14 Ağustos Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31568 sayılı Resmi Gazete

14 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 14 Ağustos Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31568 sayılı Resmi Gazete
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14 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Ağustos Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 14 Ağustos 2021 Cumartesi Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 14 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Ağustos Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

14 AĞUSTOS CUMARTESİ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4377)

YÖNETMELİKLER

–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/08/2021 Tarihli ve 10358-1, 10358-2, 10359-1 ve 10359-2 Sayılı Kararları

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/08/2021 Tarihli ve 9734 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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14 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 14 Ağustos Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31568 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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