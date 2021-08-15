14 Ağustos 2021 Haberleri
14 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesindeki son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var
- Haiti'deki 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı 227'ye yükseldi
- Ali Baba Sultan Cemevi'nin camının kırılmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı: Alkol aldık, uyumak için camı kırdık
- Uçak kazasında kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
- Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı
- Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm
- Sel felaketini yaşayan Kastamonu ve Sinop uzaydan görüntülendi! Yıkım çok büyük
- Sel mağduru vatandaşlar yıkımın büyük olmasının nedenini anlattı: Tomruklar füze gibi evleri deldi
- Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti
- Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi
- Devrilen dolabın altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
- Pelkas'la başlayan sakatlık kabusu Mert Hakan'la devam etti! F.Bahçe, 4 eksikle Adana'ya gidiyor
- Diagne'nin güç gösterisi takım arkadaşı Sacha Boey'in ağzını açık bıraktı
- Sel bölgesine giden Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 'afet bölgesi' teşekkürü! Bir de mağdurlar için isteği var
- Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı
- Gedson adım adım Aslan'a! Portekizli yetenek, Benfica'nın maç kadrosuna alınmadı
- Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! 10 saat arayla koronadan öldüler
- Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 19 bin 949 yeni vaka tespit edildi
- Taksim'de seyyar satıcıya tekme atan şahıs hakkında İBB'den açıklama
- İngiltere'yi karıştıran sevinç! Çağlar'ın arkadaşı Vardy, rakip tribüne yaptığı hareketle tepki çekti
- Aşı olmayı reddederek koronadan ölen genç kızı babası konuştu: Sosyal medyadan etkilendi
- Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı! Feryatları yürekleri dağladı
- Hafta içi İstanbul'a gelecek Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 yıllık maliyeti 5.4 milyon euro
- Düşen yangın uçağının barajdan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı
- 8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının enkazına ulaşıldı! Sadece kuyruğu sağlam kalmış
- ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı
- Hande Erçel ve Kerem Bürsin hayranlarına kötü haber! Sen Çal Kapımı dizisi final yapacak
- Sumudica: Fatih Terim imparatordur, takımımdan istediği futbolcu varsa beni arasın
- Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem! En az 29 kişi hayatını kaybetti
- Min-Jae Kim, savunmadaki yeni partneri Szalai ve takım arkadaşlarıyla tanıştı
- Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada
- Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi
- Dünyaevine giren çiftin damatlık ve gelinlik yerine tercihi Galatasaray forması oldu
- Böyle para kazanma yöntemi görülmedi! Messi'nin burnunu sildiği peçete satışa çıktı
- Min-Jae Kim transferi sonrası Fenerbahçe, Güney Kore'de gündemin zirvesine çıktı
- Kahramanmaraş'ta uçağın düşme anı vatandaş kamerasında: Amanın, uçak düştü
- 'Çay' tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü
- Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın enkazından ilk görüntüler
- Cuma namazına geç kaldığı için üst geçidi kullanmadı! Aracın altında sıkışan çocuk hayatını kaybetti
- Bergen filminin yeni başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah oldu
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.
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