14 Ağustos 2020 Haberleri
14 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
15.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 15.08.2020 00:19
- Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo Avusturyalıların oluyor
- Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Doğu Akdeniz'i görüştü
- Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
- Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak: Götze transferinden vazgeçtik
- Meral Akşener, tartışmalara son noktayı koydu: Cumhur İttifakı'nda yer almamız mümkün değil
- Duygu Delen'in ölümünde şüpheli sevgiliden şiddet itirafı: Tartıştık, bir kaç kez vurdum
- Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
- Rusya'da soyunma odasına getirilen ayı, futbolculara büyük korku yaşattı
- Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
- Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi
- Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
- Türk hackerlar, Yunan bakanlığın sitesini hackledi: Oruç Reis'e yaptığınız her saldırıya internet üzerinden yanıt vereceğiz
- Balıkesir'de plajlara dadanan 5 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi
- PAOK, Beşiktaş'ın gündemindeki Nika Ninua'yı transfer etti
- Barcelona'nın savunma oyuncusu Samuel Umtiti, koronavirüse yakalandı
- İşçileri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: 12 kişi yaralandı
- Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
- TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekler ortaya çıktı
- Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi vefat etti, 1226 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
- Amerikan Futbolu oyuncusu Kemah Siverand, kampta alem yapmak isteyince takımdan kovuldu
- Son Dakika: Galatasaray, Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl uzattı
- Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
- 4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
- Napoli, Cengiz Ünder için 20 milyon euroyu gözden çıkardı
- Trabzon'da şiddetli yağış sonucu meydana gelen heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti
- Bakan Koca, yarım saat arayla yaptığı iki paylaşımda vatandaşları koronavirüse karşı uyardı
- TEM Otoyolu'nda feci kaza! İki kişi ezilerek can verdi
- ABD Başkanı Donald Trump'ın küçük kardeşi Robert Trump hastaneye kaldırıldı
- Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
- Çakmakla gaz kaçağını kontrol eden esnaf, az daha yanıyordu
- Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a net mesaj: Müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak
- Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
- Celta Vigo Başkanı Mourino: Emre Mor için teklif gelirse değerlendireceğiz
- Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
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- 4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
- Oğluna suni teneffüs yapan babadan yürek yakan feryat: Oğlum ne olur aç gözlerini
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