14 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
14 Ağustos 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
01:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
01:30 Transfer
02:30 Süper Lig En İyi 10 Asist
02:30 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao
02:45 Maç Saati
04:00 beIN Manşet
04:30 Transfer
05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
06:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
07:00 Selçuk İnan Hikaye
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:00 TFF 1. Lig Top 20 Gol
07:15 Süper Lig Haftanın Golleri
07:30 Özel Röportaj
07:30 Maç Saati
08:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:15 Kısa Özet
10:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
10:30 Geniş Özet
11:00 Transfer
12:00 Maç Saati
13:30 Süper Lig En İyi 10 Asist
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:00 Kolaysa Anlat
14:00 Futbolun Şehirleri
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
15:00 Taraftar
15:30 Maç Saati
15:45 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao
16:00 Maç Saati
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:45 Süper Lig En İyi 10 Asist
17:45 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü
18:00 Transfer
18:00 beIN Manşet
19:00 Kolaysa Anlat
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
20:45 Kısa Özet
20:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
22:00 Leipzig - A. Madrid
22:00 Barcelona - Bayern
22:00 Maç Saati
22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00 Leipzig - A. Madrid
23:00 Barcelona - Bayern
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com