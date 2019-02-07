14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, "Önümüzdeki günlerde inşallah Türkiye olarak biz de prototipi üzerinde çalıştığımız bir elektrikli traktörümüz var, onu da inşallah medyamıza, sizlere sunuyor olacağız." dedi.

Bugünden itibaren kapılarını Fuarİzmir'de açan 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılış programından önce fuardaki stantları ziyaret eden Bakan Pakdemirli, ilk kez fuarda kullanıcıların beğenisine sunulan New Holland firmasının iki bahçe traktörü ile Kayhan Errtuğrul Makinanın balya makinasının tanıtımlarına katıldı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı konuşmada, fuarda 16 bakan ve bakan yardımcısının katılımıyla gerçekleşen fuarda tarım zirvesinin de yapılacağını söyledi. Tarımın makinasız yapılamadığını kaydeden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki günlerde inşallah Türkiye olarak biz de prototipi üzerinde çalıştığımız bir elektrikli traktörümüz var, onu da inşallah medyamıza sizlere sunuyor olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza inşallah denettirmeyi düşünüyoruz. Herhalde mart ayına yetiştirebilirsek, bu traktörü deniyor olacağız. Mekanizasyon çok önemli, mekanizasyon olmadan tarımda başarı sağlamak mümkün değil. Tarımın geleceği için bu mekanizasyonları tamamlamamız gerekiyor."

Kaynak: AA