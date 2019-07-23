14 AB ülkesi Akdeniz'de kurtarılan göçmenleri paylaşacak

14 AB ülkesi Akdeniz'de kurtarılan göçmenleri paylaşacak

Avrupa Birliği üyesi 14 ülke Akdeniz’i geçmeye çalışırken bulunacak olan göçmenlerin paylaşımını sağlayacak 'Dayanışma Mekanizması' üzerinde uzlaşma sağladı. Karar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kamuoyuna duyurulurken, mekanizmanın nasıl işleyeceğine ilişikin detaylara şimdilik yer

14 AB ülkesi Akdeniz'de kurtarılan göçmenleri paylaşacak

Avrupa Birliği üyesi 14 ülke Akdeniz'i geçmeye çalışırken bulunacak olan göçmenlerin paylaşımını sağlayacak 'Dayanışma Mekanizması' üzerinde uzlaşma sağladı. Karar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kamuoyuna duyurulurken, mekanizmanın nasıl işleyeceğine ilişkin detaylara şimdilik yer verilmedi.

Fransız hükümetinden edinilen ilk bilgilere göre bu ülkeler arasında Fransa ve Almanya'nın dışında Finlandiya, Portekiz, Lüksemburg, Litvanya, Hırvatistan ve İrlanda bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et