14 AB ülkesi Akdeniz'de kurtarılan göçmenleri paylaşacak
Avrupa Birliği üyesi 14 ülke Akdeniz’i geçmeye çalışırken bulunacak olan göçmenlerin paylaşımını sağlayacak 'Dayanışma Mekanizması' üzerinde uzlaşma sağladı. Karar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kamuoyuna duyurulurken, mekanizmanın nasıl işleyeceğine ilişikin detaylara şimdilik yer
Avrupa Birliği üyesi 14 ülke Akdeniz'i geçmeye çalışırken bulunacak olan göçmenlerin paylaşımını sağlayacak 'Dayanışma Mekanizması' üzerinde uzlaşma sağladı. Karar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kamuoyuna duyurulurken, mekanizmanın nasıl işleyeceğine ilişkin detaylara şimdilik yer verilmedi.
Fransız hükümetinden edinilen ilk bilgilere göre bu ülkeler arasında Fransa ve Almanya'nın dışında Finlandiya, Portekiz, Lüksemburg, Litvanya, Hırvatistan ve İrlanda bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son Dakika Haberleri