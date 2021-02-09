139 milyon dolar yatırım alan oyun sektörü önde gelen kategorilerden biri oldu
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139 milyon dolar yatırım alan oyun sektörü önde gelen kategorilerden biri oldu

09.02.2021 16:18 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:22
139 milyon dolar yatırım alan oyun sektörü önde gelen kategorilerden biri oldu

Türkiyede oyun sektörü en çok gelişen alanlardan biri olarak gösterilmektedir. Startups.watch kaynağındaki bilgilere göre Türkiye'de son iki yılda açılan oyun girişimci rakamı 141 olmuş durumda.

Startup.watch tarafından paylaşılan Türkiye Girişim Ekosistemi 2021 bilgilerine göre 2020 yılında 165 startup 139 milyon dolar yatırım aldı. Böylelikle Türkiye'de girişim ekosisteminde ki en fazla kar'a ulaştı. Verilere göre 2019 ve 2020 yılında ülkemizde en çok popüler olan sektör oyun sektörü olmuş durumda. Türkiye'de son iki yılda 141 oyun girişimi kurulduğu kayıtlara geçti.

OYUN SEKTÖRÜ'NÜN EKONOMİYE OLAN DESTEĞİ SÜRECEK

Oyun sektöründe ki oyunculara verilen devlet desteklerine yankı yapan IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, "Oyun sektörü ülkemizin parlayan yıldızı konumunda. Bu ekosistemdeki girişimcilere şirket kuruluşundan devlet desteklerine, mali danışmanlıktan Ar-Ge destek ve ihracat destek danışmanlığına kadar geniş bir yelpazede katkı sunuyoruz. Ücretsiz sunduğumuz eğitimlerimizle de yeni girişimcileri destekliyoruz. Oyun sektörünün ülke ekonomisindeki payı hızla artmaya devam edecek." mesajını verdi.

165 YENİ GİRİŞİMDE 139 MİLYON DOLAR YATIRIM

Türkiye, 2020 yılında yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. 100 milyon dolar üzeri yatırım yapan Türkiye dikkatleri üzerinde topladı ve bu alanda100 milyon dolar üzeri yatırım yapan ülkeler arasına girmeyi başardı. 2020'de kurulan ve 165 adet girişimcilerinin yer aldığı 139 milyon dolarlık yatırımın 78 milyon doları ticari olarak yurt dışına taşıyanlara yapıldı.

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