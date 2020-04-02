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Antalya, Güncel

138 yıllık köklü gurur

3 Nisan 1882 tarihinde Antalya Ziraat ve Ticaret Odası adıyla kurulan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 138 yaşında.

02.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:15
138 yıllık köklü gurur

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin şunları kaydetti:"Her 3 Nisan'da gururla ve çok geniş bir katılım ile kutladığımız kuruluş yıldönümümüzü bu yıl ne yazık ki tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 pandemisinden dolayı buruk bir duygu ile karşılıyoruz. Böylesine olağanüstü bir süreçten geçiyor olmasaydık, 3 Nisan'da Odamızın 138. Kuruluş yıldönümünü kutlamayı planlıyorduk. Bu vesileyle Kente Önem Katanlar (KÖK) adı altında markalaştırdığımız ve bu yıl yeni içeriğiyle ilk kez düzenleyeceğimiz törende ödül alanlar adına kentimize armağan edeceğimiz Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nun açılışını da gerçekleştirecektik.

Bugün ise gündemimiz çok farklıdır. Dünya, ülke ve kent ekonomisini derinden sarsan ve bugüne kadar tecrübe etmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Son dönemde, önceliğimiz sağlık olmak üzere ATSO olarak gündemimizin temel maddesi üyelerimizin işlerini ve yarattıkları istihdamı korumaktır. Bunun için yönetim kurulumuzla ve meslek komitelerimizle yoğun bir çalışma trafiği yürütüyor, üyelerimizin taleplerini ilgili makamlara iletmek üzere adeta mekik dokuyoruz.

Zorlukların üstesinden el birliği ve dayanışma ile geleceğiz

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, geride bıraktığı 138 yılda birçok tarihi olaya, Kurtuluş Savaşımıza, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının sancılı dönemlerine, Dünya Savaşlarına, salgınlara, afetlere, ekonomik krizlere ve tüm bunlar yaşanırken Antalya'nın bugünlere gelmesine tanıklık etmiş büyük bir kurumdur. Odamız, kurulduğu günden bugüne kent ekonomisinin ve sosyal hayatının tüm zor dönemlere rağmen geliştiğine, büyüdüğüne şahitlik etmiştir. Bununla beraber kentin köklü bir kurumu olarak her zaman sorumluluk almış, katkı koymuş, bir sayfiye kasabası görünümündeki Antalya'nın yıllar içerisinde turizmi ve tarımı ile lokomotif, sanayisi ile fark yaratan bir destinasyon haline dönüşmesinde aktif rol oynamıştır. Bundan sonraki süreçte de bu güçlü mirasın manevi desteği ile bu kentin evlatları olarak önümüze çıkan tüm zorlukların üstesinden el birliği ve dayanışma ile geleceğimizden en ufak bir şüphem yoktur.

İnanıyorum ki; bu zor günler de gelecekte Antalya ve ATSO tarihinin ele alındığı kitaplarda yaşanmış ve daha da güçlenerek geride bırakılmış dönemlerden birisi olarak yazılacaktır. Bu vesileyle Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 138. yılını kutluyor, Odamızı kuran ve bugünlere getiren herkese ve değerli üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.Ebediyete intikal etmiş kurucularımızı ve üyelerimizi rahmetle anıyorum. Bütün üyelerimize sağlık, bereket, başarı dolu günler diliyorum.

Kaynak: Bültenler

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