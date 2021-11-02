KİLİS (İHA) - Kilis'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 137 üreticiye silajlık mısır tohumu dağıtımından sonra 1370 dekar alandan 7 bin ton mısır silajı üretildi

Kilis'te il Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2021 yılında 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında yürütülen "Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi" çerçevesinde toplam 137 üreticiye silajlık mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Tohumluk dağıtımında yem bitkisi üretimini geliştirme ve teşvik etmek, meraların üzerindeki aşırı otlatma baskısını azaltmak kaliteli kaba yem üretimi gerçekleştirerek hayvansal üretimi arttırma hedeflendiği proje kapsamında silajlık mısır tohumu ile yaklaşık 1370 dekar alandan 7 bin ton mısır silajı elde edildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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