137 yıllık tarihi 'Belenardıç Camisi' gelecek kuşaklar için yenileniyor
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137 yıllık tarihi 'Belenardıç Camisi' gelecek kuşaklar için yenileniyor

İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ - Haberler | Yerel

137 yıllık tarihi 'Belenardıç Camisi' gelecek kuşaklar için yenileniyor Pamukkale Belediyesi'nin Belenardıç cami restorasyonu sürüyor Başkan Örki;

137 yıllık tarihi 'Belenardıç Camisi' gelecek kuşaklar için yenileniyor

Pamukkale Belediyesi'nin Belenardıç cami restorasyonu sürüyor

Başkan Örki; "Camimizin restorasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz"

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi, 137 yıllık tarihi bulunan Belenardıç Camisi'nin restorasyonu devam ederken Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, incelemelerde bulundu. Başkan Örki; "Geçmişimizin izlerini taşıyan camimizin gelecek kuşaklara taşınması amacıyla başlattığımız restorasyon çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

Her alanda çeşitli projeler geliştiren Pamukkale Belediyesi, yenilikçi, modern bakış açısıyla birlikte geçmişi geleceğe taşıyacak işlere imza atıyor. Belenardıç Mahallesinde bulunan ve 1884 yılında inşa edilen 137 yıllık Belenardıç Cami, kültür envanteri anıt kategorisinde yer alıyor. Birçok yerde kök boyalı, nakışlı, ahşap tavanlı olarak anılan Belenardıç Camisi, kareye yakın dikdörtgen planı ile dikkat çekiyor. İnşa malzemesi moloz taş olan tarihi cami ahşap destekli, ahşap tavanlı ve caminin kitabesine göre Halil Ağa tarafından inşa ettirilmiştir. Zamanla harabe haline dönen tarihi Belenardıç Cami ile ilgili olarak Pamukkale Belediyesi bir süre önce restorasyon çalışmalarına başladı. Çalışmalar büyük bir titizlikle devam ederken, aslına uygun olarak restore edilecek olan cami, daha sonra ibadete açılacak.

"Camimizin restorasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz"

Geçtiğimiz yıl Denizli İl Müftülüğü ile imzalanan protokol gereği, restorasyon çalışmalarının 2021 yılı itibariyle başladığını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, inancımız gereği başladığımız hayırlı iş ile ecdadımızın emanetine sahip çıktıklarını belirtti. Başkan Örki; "Tarihi Belenardıç Camimiz, her bir özelliğiyle farklı ve güzel. Mimarisiyle, süslemeleriyle, motifleri ile atalarımızın inceliğini, değerlerimize verdiği önemi gösteriyor. Bizler de camimizi aslına uygun olarak restore ederek, bahçe düzenlemesine kadar her şeyi yapıp, halkımızın hizmetine yeniden açacağız. Geçmişimizin izlerini taşıyan camimizin gelecek kuşaklara taşınması amacıyla başlattığımız restorasyon çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" diye konuştu.

137 yıllık tarihi 'Belenardıç Camisi' gelecek kuşaklar için yenileniyor
137 yıllık tarihi 'Belenardıç Camisi' gelecek kuşaklar için yenileniyor
137 yıllık tarihi 'Belenardıç Camisi' gelecek kuşaklar için yenileniyor
137 yıllık tarihi 'Belenardıç Camisi' gelecek kuşaklar için yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ

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