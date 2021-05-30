136 metrelik gemi Çanakkale'de arızalandı
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136 metrelik gemi Çanakkale'de arızalandı

136 metrelik gemi Çanakkale'de arızalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'den El Dekheila Limanı'na seyir halindeki gemi makine arızası nedeniyle demirledi.

Çanakkale'den El Dekheila Limanı'na seyir halindeki gemi makine arızası nedeniyle demirledi. Ekipler gemi için harekete geçti.

Edinilen bligiye göre, 136 metre boyundaki Lider Halil isimli konteyner gemisi, Çanakkale'den El Dekheila Limanı'na seyir halindeyken Kilitbahir önlerinde makine arızası nedeniyle demir attı. Kıyı Emniyeti'nden Nazım Tur römorkörü ve KEGM-9 botu gemiye yönlendirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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