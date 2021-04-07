135 şehit için çocuk ve eşleri 135 fidan dikti
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135 şehit için çocuk ve eşleri 135 fidan dikti

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | Güncel

135 şehit için çocuk ve eşleri 135 fidan dikti Adana'da şehit polis memurlarının çocuk ve eşleri fidan dikti Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci: "Bu fidanlarla şehitlerimizi yaşatacağız" Şehit eşi Havva Bardakçı: "Eşim cennette biz de burada hazırlık yapıyoruz" Adana'da 1935 yılından bu yana...

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135 şehit için çocuk ve eşleri 135 fidan dikti

Adana'da şehit polis memurlarının çocuk ve eşleri fidan dikti

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci:

"Bu fidanlarla şehitlerimizi yaşatacağız"

Şehit eşi Havva Bardakçı:

"Eşim cennette biz de burada hazırlık yapıyoruz"

ADANA - Adana'da 1935 yılından bu yana şehit olan 135 polis memuru şehidinin çocuk ve eşleri 135 fidan dikti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle fidan dikme etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında vatan için 1935 yılından bu yana şehit olan 135 polis memuru adına eşleri ve çocukları 135 fidanı toprakla buluşturdu. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin aziz hatırası için onların çocukları ve aileleriyle birlikte her bir şehidimiz için bir fidanı toprakla buluşturduk. Bu fidanlarla şehitlerimizi yaşatacağız. Doğaya olan saygımız ve verdiğimiz önemden dolayı da Türkiye'nin çölleşmemesi için ağaçlandırma faaliyetlerinde Türk Polis Teşkilatı olarak her zaman vardır ve var olmaya da devam edeceğiz. Hem yeşil bir çevrecilik anlayışı ortaya koymak, hem de şehitlerimizin hatırasını yaşatmak için şehit ailesi ve yakınlarıyla bir araya geldik, buruk bir sevinç yaşıyoruz" dedi.

Eşi Hilmi Bardakçı 10 Kasım 2015 yılında şehit olan Havva Bardakçı iki çocuğuyla birlikte eşi için fidan dikti. Bardakçı, "Çok mutlu ve gururluyuz. Çünkü bir fidanı toprakla buluşturmak büyük bir gurur. Emniyetin bunu düşünmesi çok hoşumuza gitti. Eşim cennette, biz de burada hazırlık yapıyoruz" diye konuştu.

Şehit kızı Zehra Bardakçı ise, "Çok mutlu ve ama bir o kadar da hüzünlüyüm. Babam için bir fidanı toprakla buluşturduk. Babamı çok özlüyorum. Artık onun da bu dünyada dikili bir ağacı var. Bunun için de gururluyum" dedi.

Eşi Ramazan Yasdı 6 Ağustos 2003 yılında Mardin'de şehit olan Fatma Yasdı ise, "Çok mutlu ve sevinçliyim, ancak bu biraz da buruk bir sevinç. Kendisi şu an aramızda olmadığı için çok üzgünüz. Onun anısını yaşatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Polis memuru şehit Adem Oğuz'un 5 yaşındaki oğlu Fatih Selim ile birlikte fidan dikim törenine katılan 25 yaşındaki eşi Belkıs Oğuz ise "Şu anda hüzün ve mutluluğu aynı anda yaşıyoruz. Eşimin mirasını bir fidanda yaşatacak olmak çok güzel ve de anlamlı" yorumunu yaptı.

135 şehit için çocuk ve eşleri 135 fidan dikti
135 şehit için çocuk ve eşleri 135 fidan dikti
135 şehit için çocuk ve eşleri 135 fidan dikti
135 şehit için çocuk ve eşleri 135 fidan dikti
135 şehit için çocuk ve eşleri 135 fidan dikti
135 şehit için çocuk ve eşleri 135 fidan dikti
135 şehit için çocuk ve eşleri 135 fidan dikti
135 şehit için çocuk ve eşleri 135 fidan dikti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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