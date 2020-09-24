135 kişinin alınacağı işe 913 kişi başvurdu
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135 kişinin alınacağı işe 913 kişi başvurdu

24.09.2020 15:09 | Son Güncelleme: 24.09.2020 15:16

135 kişinin alınacağı işe 913 kişi başvurdu Kura çekimi ile işe girecek adayların umutlu bekleyişi Samsun'un Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kura çekilişi ile temizlik ve güvenlik personeli alımı yaptı.

135 kişinin alınacağı işe 913 kişi başvurdu

Kura çekimi ile işe girecek adayların umutlu bekleyişi

SAMSUN - Samsun'un Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kura çekilişi ile temizlik ve güvenlik personeli alımı yaptı. 115 temizlik personelinin alınacağı işe 781 kişi, 20 güvenlik görevlisinin alınacağı işe ise 132 kişi başvurdu.

17-21 Eylül tarihleri arasında Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda görevlendirilmek üzere temizlik ve güvenlik görevlisi alacağını duyurmuştu. İŞKUR üzerinden online olarak yapılan kayıtlara toplamda 913 kişi başvurdu. Başvurular yapıldıktan sonra Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Başvuran adaylar pandemi tedbirleri kapsamında salona alınmadı. Müdürlük kura çekimini anbean canlı olarak sosyal medya hesabında yayınladı. İçeriye alınmayan adaylar ise bina önünde umutlu bekleyişi sürdürdü.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, "Okullarımızda çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Programlar kapsamında 115 temizlik işçisi, 20 güvenlik görevlisi alıyoruz. Pandemiden dolayı kura çekiminde adayları içeriye almadık. Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Şeffaf bir şekilde noter huzurunda kura çekimi yapıyoruz. Kuranın herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. En kısa zamanda seçilenlerin işe başlamalarını süreçlerini hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.

Adaylar ise umutlu ve heyecanlı bir şekilde sonuçları beklediler.

135 kişinin alınacağı işe 913 kişi başvurdu
135 kişinin alınacağı işe 913 kişi başvurdu
135 kişinin alınacağı işe 913 kişi başvurdu
135 kişinin alınacağı işe 913 kişi başvurdu
135 kişinin alınacağı işe 913 kişi başvurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

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