135 Bin sentetik uyuşucu hap ele geçirildi
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135 Bin sentetik uyuşucu hap ele geçirildi

Kilis'te, 2 ayrı operasyonda 135 bin adet ele geçirilirken 7 kişi tutuklandı.

15.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:39
135 Bin sentetik uyuşucu hap ele geçirildi

'te, 2 ayrı operasyonda 135 bin adet ele geçirilirken 7 kişi tutuklandı.


İl ekipleri, 2 ayrı operasyonda, 135 bin 300 adet sentetik uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yabancı uyruklu M.H., A.K., A.M.S.E., R.O., M.O., A.K. ile H.A. tutuklandı. M.C.'nin yakalanması içinde polis çalışma başlattı. Polisin uyuşturucu tacirlerine karşı operasyonları sürdürdüğü bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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