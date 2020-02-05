133 yıllık tarihi bina yeniden eğitime açılıyor

05.02.2020 08:53 | Son Güncelleme: 05.02.2020 08:53

İZMİT'te, 1887 yılında Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamid tarafından yaptırılan ve 'Mekteb-i İdadi' olarak açılan, değişik tarihlerde de farklı isimlerle eğitim veren Gazi Anadolu Lisesi, geçici olarak yeniden eğitime açılıyor. Gazi Lisesi'nde, yıkılacak olan İzmit İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri eğitim görecek.

Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamid tarafından yaptırılan, 1887 yılında 'Mekteb-i İdadi' adıyla açılan ve Kurtuluş Savaşı yıllarında hastane olarak hizmet veren İzmit'in sembol binalarından Gazi Anadolu Lisesi, aylar sonra yeniden eğitime ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gazi Anadolu Lisesi, geçen yıl yaz tatilinde yıkılan İzmit Cezaevi'nin yerine yapılan okula taşındı. İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin binasının yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilince, öğrencilere yeni binasının inşası tamamlanana kadar tarihi Gazi Anadolu Lisesi'nde eğitim verilmesi uygun bulundu. 133 yıllık tarihi binanın, yaklaşık 2 yıl boyunca İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne hizmet vermesinin ardından kütüphane olarak kullanılması planlanıyor.

'KURTULUŞ SAVAŞI'NDA HASTANE OLARAK KULLANILDI'Gazi Anadolu Lisesi'nin geçmişi ve ev sahipliği yaptığı kurumlar nedeniyle İzmit için son derece önemli olduğunu ifade eden okulun eski öğrencilerinden Ayhan Altunışık (57), okulun yeniden eğitime açılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tarihi binanın yeniden eğitime açılmasıyla kendi okul yıllarını anımsadığını da belirten Ayhan Altunışık, "Kurtuluş Savaşı zamanında hastane olarak kullanılmış. Daha sonra çeşitli isimlerle çeşitli yaş gruplarına yeniden eğitim vermeye devam etmiş. Burada hizmet veren Gazi Anadolu Lisesi buradan taşındı. O tarihten itibaren bu tarihi okul boş kaldı. Şu an burasının, İmam Hatip Anadolu Lisesi hasarlı olduğu için bir süre onlara hizmet vereceğini duyduk. Yeniden aktif olacağı için mutluyuz" dedi.

Kaynak: DHA