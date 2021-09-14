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132 tablet sentetik hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
132 tablet sentetik hap ele geçirildi

Tekirdağ'da bir ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 132 tablet sentetik hap ele geçirdi.

Tekirdağ'da bir ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 132 tablet sentetik hap ele geçirdi.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, T.P isimli şahsın Ayaspaşa Mahallesindeki ikametinde gerçekleştirdikleri aramada 132 tablet yeşil reçeteye tabi sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. İkamette bulunan T.P., S.P. ve T.P. isimli 3 şüpheli asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınarak Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Haber: 132 tablet sentetik hap ele geçirildi - Haberler
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