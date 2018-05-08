Sakarya'nın Karasu ilçesinde 132 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Sivas ile Tokat'ın Almus İlçesinden gelen talimat evrakı doğrultusunda yapılan operasyonla, 132 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Ferdi Keleş olarak tanınan kişiyi Basri Elçi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakaladı. Yapılan sorgulamalar sonrasında şahsın gerçek kimliğinin Z.K. olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAKARYA