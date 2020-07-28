131 mahalleye eşit hizmet seferberliği
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131 mahalleye eşit hizmet seferberliği

131 mahalleye eşit hizmet seferberliği Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, mahalle sorunlarını öğrenmek ve önerilerini dinlemek için gerçekleştirdiği toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.

28.07.2020 16:37 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:42

131 mahalleye eşit hizmet seferberliği

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, mahalle sorunlarını öğrenmek ve önerilerini dinlemek için gerçekleştirdiği toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.

Meclis salonunda yapılan toplantıya; Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Belediye Başkan Yardımcıları, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Kemal Aydın, birim müdürleri ile birlikte 131 mahalle muhtarı katıldı.

Bursa'nın en büyük yüz ölçümüne sahip ilçesi Mustafakemalpaşa'da kırsal ve merkez ayırt etmeden 131 mahalleye eşit hizmet seferberliğini sürdürdüklerini kaydeden Başkan Kanar, 15 ayda birçok kanayan yaraya neşter vurduklarını söyledi.

Başkan Mehmet Kanar, öncelikle acil sorunlara el attıklarını, hesaplı ve akılcı çözümlerle hizmetlerin aksamadan gerçekleştiğini belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle 131 mahalleye hizmet götürdüklerini ifade etti.

Muhtarların sorun, görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Mehmet Kanar, her ayrıntıyı tek tek not alarak şimdiye kadar hangi soruna el attıysak çözdük diyerek tamamlanan, yapımı devam eden ve proje aşamasında olan çalışmaların yanı sıra Mustafakemalpaşa'nın geleceğine yön veren vizyon projeleri hep birlikte bir bir hayata geçireceklerini dile getirdi.

Başkan Kanar, gençlere sosyal ve ekonomik yönden projeler hazırladıklarını vurgulayarak diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile çalışma yürüttüklerinin altını çizerek kısa zamanda meyvesini toplayacağız dedi. Yakın zaman içerisinde ise başta altyapı olmak üzere dönüşüm çalışmalarının başlayacağını belirten Başkan Mehmet Kanar, son dönemde sosyal medya da yaşanan bilgi kirliliği ve asılsız haberlerin üzüntü verici olduğunu görüyoruz. Bu gibi durumlara itibar etmezsek Mustafakemalpaşa sevdamıza, hizmet seferberliğimize hiçbir şey engel olamaz dedi.

Mustafakemalpaşa'nın Türkiye'nin en çok mahalle sayısına sahip ilçelerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Kanar, "Son 15 aydır kapı kapı, ev ev dolaşarak 131 mahalleye uzanmak için var gücümüzle çalıştık. Pandemi süreci başta olmak üzere milletçe zor dönemlerden geçtiğimiz bu süre zarfında devletimizle halkımız arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımız her zaman yanımızda oldular. 24 saat esasına göre mahallesinin nöbetini tutan bu fedakar insanlar, bizim elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız oldular. İnşallah bu şehri beraber yöneteceğiz; dertlerimize beraber çareler arayacağız. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

131 mahalleye eşit hizmet seferberliği

Kaynak: İHA

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