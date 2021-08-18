1308 Osmaneli Belediyespor U11 Futbol Takımı Sakarya'da şampiyon oldu
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1308 Osmaneli Belediyespor U11 Futbol Takımı Sakarya'da şampiyon oldu

1308 Osmaneli Belediyespor U11 Futbol Takımı Sakarya'da şampiyon oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

1308 Osmaneli Belediye Spor U11 Futbol Takımı Sakarya'da düzenlenen 17 Ağustos Deprem Şehitlerini Anma Turnuvasında şampiyon oldu.

1308 Osmaneli Belediye Spor U11 Futbol Takımı Sakarya'da düzenlenen 17 Ağustos Deprem Şehitlerini Anma Turnuvasında şampiyon oldu.

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Gölcük depremi anısına Sakarya'da düzenlenen turnuvaya 24 takım katılırken, 1308 Osmaneli Belediye Spor U11 Futbol Takımı şampiyon oldu. Minik oyuncuların saha içi ve saha dışındaki hal ve hareketleriyle turnuvayı izleyenler tarafından tam not aldı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, minik oyuncuları tebrik ederek, "Üstün başarılarından dolayı sporcularımızı, ailelerini, hocalarımızı ve yönetim ekibini ve özelliklede Çağlar Bozkır hocamızı ve ekibini tebrik ederiz" dedi. - BİLECİK

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

1308 Osmaneli Belediyespor U11 Futbol Takımı Sakarya'da şampiyon oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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