1308 Osmaneli Belediyespor U10 futbol takımı turnuvadan kupayla döndü

BİLECİK (İHA) - 1308 Osmaneli Belediyespor U10 futbol takımı Bozüyük'te düzenlenen turnuvada kupayla döndü.

2 ve 3. Lig takımlarının altyapı takımlarının içinde bulunduğu 8 takımlı turnuvada 1308 Osmaneli Belediyespor U10 futbol takımı 3'üncü oldu. Başarı sonrası sporcu ve teknik heyeti kutlayan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Kulüp bazında faaliyet gösterdiğimiz her branşta, aynı ciddiyet, sporcunun eğitiminde gösterilen hassasiyet bunun yanında bilimsel sistem ve metotların her yaş grubunda ki çocuklara uygulanma konusundaki çalışmalarımız ara vermeden devam ediyor. Sporcu sayımızın gün geçtikçe artması ve yarışmacı takımlarımızdaki kalitenin hızla yükselmesinin temel sebebi futbol okullarımız. Bilecik ve çevresinde en fazla sporcuya eğitim veren futbol okullarımız kulübümüzün tükenmeyen sporcu kaynağıdır. Turnuvasında dereceye giren tüm sporcularımızı, futbol takımlarımız teknik sorumlusu Çağlar Bozkıran, Altyapı sorumlumuz Mete Aktemur'u, antrenörümüz Muhammet Bal'a, yöneticilerimizi ve sporcularımızın ailelerini tebrik ederim" dedi.

Örte yandan turnuvada Kütahya temsilcisi Erdemli Spor U10 futbol takımı birinci, Bozhöyükspor U10 futbol takımı 2'inci oldu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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