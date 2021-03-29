1308 Osmaneli Belediyespor Karate Takımı, Türkiye Karate Şampiyonası'na hazır
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1308 Osmaneli Belediyespor Karate Takımı, Türkiye Karate Şampiyonası'na hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
1308 Osmaneli Belediyespor Karate Takımı, Türkiye Karate Şampiyonası'na hazır

1308 Osmaneli Belediyespor Karate Takımı, Türkiye Karate Şampiyonası'na hazır olduklarını söylediler.

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1308 Osmaneli Belediyespor Karate Takımı, Türkiye Karate Şampiyonası'na hazır olduklarını söylediler.

Yalova'da düzenlenecek Türkiye Kulüpler Takım Karate Şampiyonas'ında, Bilecik'i 1308 Osmaneli Belediye Spor temsil edecek. 1308 Osmaneli Belediye Karate Takımı son antrenmanını yaparak, turnuvanın düzenleneceği kente hareket etti. Karatede dünya şampiyonu Murat Salih Kurnaz'ın çalıştığı takımdan, turnuvada iyi bir derece beklerken, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin takımı yolcu etti. - BİLECİK

1308 Osmaneli Belediyespor Karate Takımı, Türkiye Karate Şampiyonası'na hazır
1308 Osmaneli Belediyespor Karate Takımı, Türkiye Karate Şampiyonası'na hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 11:42:10. #1.16#
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