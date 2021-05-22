1308 Osmaneli Belediye Spor'un başarılı sporcularına madalya verildi
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1308 Osmaneli Belediye Spor'un başarılı sporcularına madalya verildi

1308 Osmaneli Belediye Spor'un başarılı sporcularına madalya verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 1308 Osmaneli Belediye Spor'un altyapı takımların yaptığı antrenmanlarını izleyerek, başarılı sporcularına madalya verdi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 1308 Osmaneli Belediye Spor'un altyapı takımların yaptığı antrenmanlarını izleyerek, başarılı sporcularına madalya verdi..

Başkan Şahin ve beraberindekiler 1308 Osmaneli Belediye Spor, karate, taekwondo, futbol alt yapı takımlarının Osmaneli İlçe Stadında yaptığı antrenmanlarını izledi. 1308 Osmaneli Belediye Spor'un 17 branşta faaliyet gösterdiği anlatan Başkan Şahin, "Gençlik ve Spor il ve ilçe müdürlüklerimizle işbirliği yaparak bir yandan tesis sayısını artırırken, diğer taraftan da her yaş grubunu spor yapma olanaklarını sunuyor. Bayanlarda karate 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonu Tuğba Kurnaz ve Erkekler Karate Gençler, Büyükler Avrupa ve Dünya Şampiyonu Murat Salih Kurnaz kardeşlerimi başarılarından dolayı kutluyorum. Covid-19 kurallarına uygun yapılan çalışmalarda sporcularımızın yakında gerçekleşecek organizasyonlara sıkı bir şekilde hazırlandıklarını görünce mutlu olduk. Karate branşımızda Bilecik ve Bozüyük karate hocalarımızla birlikte yarışmalarda derece alan sporculara madalyaları takdim ettik. Her branştaki hocalarımıza teşekkür ederek Türkiye Şampiyonasına katılacak karate takımımıza başarılar diledik" dedi. - BİLECİK

1308 Osmaneli Belediye Spor'un başarılı sporcularına madalya verildi
1308 Osmaneli Belediye Spor'un başarılı sporcularına madalya verildi
1308 Osmaneli Belediye Spor'un başarılı sporcularına madalya verildi
1308 Osmaneli Belediye Spor'un başarılı sporcularına madalya verildi
1308 Osmaneli Belediye Spor'un başarılı sporcularına madalya verildi
1308 Osmaneli Belediye Spor'un başarılı sporcularına madalya verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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