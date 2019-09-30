1308 Osmaneli Belediye Spor, ligde 2'de 2 yaptı

30.09.2019 16:00

Bilecik 1. Amatör Lig 2018-2019 şampiyonu 1308 Osmaneli Belediye Spor, deplasmanda 1299 Bilecik Kulübü'nün 2-0 yendi.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig ikinci hafta müsabakasında 1308 Osmaneli Belediye Spor ile 1299 Bilecik Kulübü karşılaştı. Mücadeleye iyi başlayan 1308 Osmaneli Belediye Spor, maçın 32'nci dakikasında Ergün Özsoy ile 1-0 öne geçti. Bu golden 10 dakika sonra rakip takım Celal Daş'ın golüyle durumu 2-0'a getirdi. Bu gol ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarı iki takımın orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Karşılıklı bulunan ataklar ikinci yarıda sonuçsuz kalınca maçı 1308 Osmaneli Belediye Spor 2-0 kazandı. Bu galibiyet ile ligde 2'de 2 yapan 1308 Osmaneli Belediye Spor puanını 6'ya çıkarırken ev sahibi 1299 Bilecik Kulübü ligde henüz puanla tanışamadı. - BİLECİK

Kaynak: İHA