1302 sokak hayvanı aşılandı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 11 ayda bin 302 kuduz aşısı yaparken, 3 bin 302 sokak hayvanına tedavi uyguladı.

Düzce Belediyesi 2021 yılı içerisinde sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında yüzlerce hayvanın bakımını yapan, yüzlerce hayvanı sahiplendiren Düzce Belediyesi binlerce hayvanında tedavisini üstlendi. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgilere göre 2021 yılında sokak hayvanlarını rehabiltasyon ve geçici bakım evinde 3 bin 13 parazit tedavisi, bin 302 kuduz aşısı ve 3 bin 302 sokak hayvanına genel tedavi uygulandı. - DÜZCE

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