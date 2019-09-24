1300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince oluşturulan uygulama noktasına, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1300 ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
24.09.2019 17:22
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince oluşturulan uygulama noktasına, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1300 ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri, İstiklal Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine Ş.F. yönetimindeki 16 KJ 319 plakalı aracı durdurdu. Araçta ve içindeki 3 kişinin üzerinde arama yapan ekipler, 1300 ecstasy hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü ile A.N. ve M.D.'yi gözaltına aldı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri, İstiklal Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine Ş.F. yönetimindeki 16 KJ 319 plakalı aracı durdurdu. Araçta ve içindeki 3 kişinin üzerinde arama yapan ekipler, 1300 ecstasy hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü ile A.N. ve M.D.'yi gözaltına aldı.
Kaynak: DHA