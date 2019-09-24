1300 adet ecstasy hap ele geçirildi

1300 adet ecstasy hap ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şüphe üzerinde durdurulan araçta 1300 adet ecstasy hap ele geçirildi.

24.09.2019 19:42
1300 adet ecstasy hap ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şüphe üzerinde durdurulan araçta 1300 adet ecstasy hap ele geçirildi.


Emniyet ekipleri, yaptıkları uygulamada, cadde üzerinde giden bir araçtan şüphelendi. Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan aramada kutu ve peçete içerisinde baraj ve arabanın çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 1300 adet ecstasy hap ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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