130 ülkeden küresel vergi anlaşması
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130 ülkeden küresel vergi anlaşması

130 ülkeden küresel vergi anlaşması
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde en az yüzde 15 vergilendirilmesi konusunda 130 ülkenin anlaşmaya vardığını bildirdi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde en az yüzde 15 vergilendirilmesi konusunda 130 ülkenin anlaşmaya vardığını bildirdi.

OECD, aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de yer aldığı küresel Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 90'ını temsil eden 130 ülkenin uluslararası vergi reformu konusunda anlaşma sağladığını açıkladı.

Anlaşmaya göre, çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ve kar elde ettikleri yerlerde vergi ödemeleri sağlanacak.

Bu uygulama, uluslararası vergi sistemine yasal kesinlik ve istikrar kazandıracak.

Dijital alanda faaliyet gösteren firmaları da içeren en büyük çok uluslu şirketlerin ülkeler arasında kar ve vergi dağılımının adil biçimde gerçekleştirilecek.

Çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesine yönelik bazı haklar, ev sahibi ülkeden firmaların ticari faaliyet gösterdiği ve kar elde ettikleri yerlere tahsis edilecek.

Kurumlar vergisi konusunda adil rekabet ortamı hazırlanacak. Bunun için küresel bir asgari kurumlar vergisi oranı getirilecek.

Çok uluslu şirketler faaliyette bulundukları her ülkede en az yüzde 15 oranında kurumlar vergisine tabi tutulacak.

Söz konusu oranla, küresel çapta yıllık 150 milyar dolarlık vergi geliri üretilecek.

Anlaşmanın, özellikle dijital platformların ve büyük firmaların çeşitli uygulamalarla vergi ödemekten kaçınmalarını engellemesi bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi İrlanda ve Macaristan'ın anlaşmaya katılmaması dikkati çekti.

Vergi anlaşmasının teknik detaylarının ekim ayına kadar tamamlanması ve planın 2023 yılında uygulanması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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