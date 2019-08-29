130 tonluk lokomotif 5 saatte yerine konuldu

29.08.2019 15:01

Balıkesir Tren Garı'nda bulunduğu yerin Milli Emlak'a devredilmesiyle yerinden kaldırılarak Manisa'nın Şehzadeler Belediyesine kiralanan lokomotif geri geldi.



Balıkesirlilerin tepkisine neden olan lokomotifin taşınması sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı ve Balıkesir milletvekillerinin yaptığı girişimler sonucunda daha bakımlı lokomotif şehrin daha görünür yerine konuldu.



1930'lu yıllarda yapıldığı belirtilen ve 130 tonluk ağırlığı bulunan buharlı lokomotif yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda 2 vincin yardımıyla hazırlanan yere konuldu. Balıkesir Tren Garı'nın şehir merkezine bakan kısmına yerleştirilen buharlı lokomotifin gerekli düzenlemeleri yapıldıktan sonra vatandaşların hizmetine açılacağı öğrenildi. Tren Garı'nın yanındaki alana konuşlandırılan buharlı lokomotifin Balıkesir'in sembollerinden birisi olması bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA