130 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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130 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

130 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 130 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 130 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Söğüt ilçesine bağlı Dereboyu Köyü Körpınarlar mevkiinde kenevir bitkisi yetiştiricilerine yönelik operasyon yaptı. İki şahsın tarlarında yapılan aramalarda 130 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen 130 kök kenevir bitkisi imha edilerek, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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