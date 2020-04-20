130 kişinin karantina süresi sona erdi
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Zonguldak, Karantina, Güncel

130 kişinin karantina süresi sona erdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi Karabacak Sokak'ta 03 Nisan tarihinde 10 evin karantinaya alınma süreci bu gün sona ererken aynı bölgede 3 kişinin karantina süreci ise devam ediyor.

20.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:55
130 kişinin karantina süresi sona erdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi Karabacak Sokak'ta 03 Nisan tarihinde 10 evin karantinaya alınma süreci bu gün sona ererken aynı bölgede 3 kişinin karantina süreci ise devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Hamzafakıhlı Mahallesi Karabacak sokağa gelen ve şikayeti üzerine hastaneye kaldırılan bir kişide Korona virüs tespit edilmişti. Bunun üzerine Kdz. Ereğli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 03 Nisan Cumartesi günü mahallede 10 evin karantinaya alınmasına karar verdi.

Hamzafakıhlı Mahallesi Karabacak mevkiinde 03 Nisan Cumartesi günü 10 ev için başlayan 17 günlük karantina bu gün sona erdi. Karantina sürecince Kaymakamlık, Belediye ve STK'lar tarafından her türlü ihtiyaçları karşılanan yaklaşık 130 kişi, karantina süresinin sona ermesinden dolayı büyük bir sevinç yaşadı. Karabacak Sokak'ta 3 kişinin ise karantina süresinin devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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