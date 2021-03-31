130 gün sonra kıraathaneler açıldı, çaylar demlendi

130 gün sonra kıraathaneler açıldı, çaylar demlendi Korona virüs tedbirleri kapsamında 130 gündür kapalı olan kıraathaneler Sağlık Bakanlığı Covid­-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan kurallar çerçevesinde bugün yeniden açıldı.

130 gün sonra kıraathaneler açıldı, çaylar demlendi

EDİRNE - Korona virüs tedbirleri kapsamında 130 gündür kapalı olan kıraathaneler Sağlık Bakanlığı Covid­-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan kurallar çerçevesinde bugün yeniden açıldı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında 21 Kasım 2020 tarihi itibariyle 81 ilde kahvehane ve kıraathanelerin faaliyetleri yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulmuş, normalleşme adımları kapsamında çok yüksek riskli iller haricinde diğer illerde kıraathaneler yeniden iş yerlerinde müşteri kabul etmeye başlamıştı.

81 İl valiliğine 'Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi' konulu genelge gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen kabine toplantısının ardından yeni normalleşme adımları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine 'Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi' konulu genelge gönderildi. Kıraathanelerin müşteri kabul etmeye başlayabilecekleri belirtilen genelgede, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan kurallara uyulması gerektiği de belirtildi.

"Ekmeğimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Edirne'de 130 gün aranın ardından işletmelerini açıp müşterilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan kıraathane sahibi Nedim Mercan, açılma kararını duyunca koşa koşa işyerine geldiğini söyledi. Mercan, "Hepimiz ekmeğimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok zor süreçten geçtik. Müşterilerimiz de bizleri özlemişler. Kıraathanemizi açınca hemen geldiler. Bir bardak çay içmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlattılar. İnşallah bir daha böyle bir süreç yaşamayız" açıklamasında bulundu.

"Çay içmeyi özledik, nefes alamadık"

Kıraathaneye gelen müşteriler de, kıraathanelerin kapalı olunca adeta nefes alamadıklarını ve arkadaşlarıyla birlikte çay içmeyi özlediklerini söylediler.

Çok yüksek riskli iller arasında yer alanda Edirne'de, kıraathanelerde en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin veriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA