130 bin TL değerindeki altını çalan hırsızın azmettiricisi serbest kaldı
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130 bin TL değerindeki altını çalan hırsızın azmettiricisi serbest kaldı

130 bin TL değerindeki altını çalan hırsızın azmettiricisi serbest kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta bir kuyumcudan yaklaşık 130 bin TL değerindeki altını çalan kadın hırsızın azmettiricisi olduğu iddia edilen nişanlısı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta bir kuyumcudan yaklaşık 130 bin TL değerindeki altını çalan kadın hırsızın azmettiricisi olduğu iddia edilen nişanlısı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kuyumcular Çarşısı'nda meydana gelmişti. İddiaya göre, F.G. isimli bir kadın kuyumcudan yaklaşık 130 bin TL değerindeki altını alarak kaçmıştı. Ekiplerin uzun süren çalışması sonucunda F.G. isimli kadın yakalanarak Adliyeye çıkartılmıştı. Adliye'de savcı sorgusunun ardından F.G. isimli kadın kendisini A.K. isimli nişanlısının azmettirdiğini iddia ederek kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Polis ekipleri A.K. isimli adamın ifadesini alarak bugün Adliye'ye çıkarttı. A.K. isimli şahıs savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemece serbest bırakıldı.

(Sertaç Özdemir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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